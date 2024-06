Bargny / Complexe socio-culturel “Keur Serigne Touba“: Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbacké, attendu pour la pose de la première pierre

Ce complexe, dont le coût total est estimé à un milliard trois millions quatre cent mille francs (1 003 400 000) Cfa, comprendra plusieurs infrastructures, notamment une grande mosquée financée à hauteur de 400 millions FCfa. Cheikh Fadel Wade, membre du comité d'organisation de l'événement, a souligné l'importance de ce projet pour la communauté locale.



« La communauté musulmane Mouride de Bargny va rappeler les nombreux passages de Serigne Touba Khadimou Rassoul dans la localité. C’est ici même, à Bargny Ngoud, au quartier Bayé, chez le Grand Moufti Mame Thierno Yoro Ndiaye, que venait le Cheikh. Mame Mor Diarra Mbacké avait été un des disciples du Grand Moufti », a-t-il révélé.



L'histoire entre Touba et Bargny est longue et marquée par la fraternité et le mysticisme. C'est donc avec une grande fierté, que la communauté Mouride de Bargny voit se réaliser un des souhaits chers aux différents hommes religieux venus de tout le pays, pour apprendre les préceptes islamiques auprès du Guide émérite.



« Entre Touba et Bargny, c’est une longue histoire de fraternité et de mysticisme. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou, a ordonné avant tout, la construction de la mosquée, avant de s’attaquer aux autres volets du complexe dont la Résidence Khadimou Rassoul, son Annexe et le Daara moderne », a-t-il souligné.



Cheikh Fadel Wade a également lancé un appel aux fidèles musulmans, en particulier à la diaspora Bargnyoise, pour soutenir ce projet ambitieux. Le complexe a été cédé à la communauté musulmane Mouride de Bargny, représentée par Serigne Mbacké Seck, représentant du Khalife général des Mourides à Bargny. Le site du complexe sera érigé sur le titre foncier 549/R appartenant à l'État du Sénégal.



« La communauté musulmane Mouride de Bargny lance un appel à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais, particulièrement aux Bargnois-ses de la diaspora mondiale », a ajouté Cheikh Fadel.













Birame Khary Ndaw