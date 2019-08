Bargny : Interpellation de 31 individus en partance pour l’Espagne

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (Direction de la Police de l’Air et des Frontières) ont interpellé, lundi 05 août 2019, aux environs de 03 heures du matin des candidats à l’immigration clandestine.



Ces derniers ont été arrêtés dans une cabane à Bargny (Rufisque), où ils attendaient l’arrivée d’une pirogue qui devait leur permettre de rallier les îles Canaries, selon un communiqué de la police.



Au nombre de 31, le « groupe est composé de 10 sénégalais, 12 gambiens et 9 guinéens », selon la source qui indique que « certains parmi eux sont des mineurs ».



Une enquête a été ouverte.













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos