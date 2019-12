Bargny: La Centrale à charbon sera transformée en centrale à gaz

La construction d’une centrale à charbon à Bargny avait suscité une forte opposition locale. Outre son impact sur le réchauffement climatique, la centrale menaçait de pollution, l’ensemble de la ville de Bargny. Mais, la bonne nouvelle chez les populations de cette localité est que cette centrale ne sera plus à charbon. « Le président de la République nous a demandé de transformer cela en gaz », a révélé, dans "Jury du dimanche", le directeur de la Senelec, Papa Mademba Bitèye.



Selon lui, Macky Sall voudrait se conformer à ses engagements pris lors de la Cop21. Lesquels consistaient à lutter contre les réchauffements climatiques avec ses conséquences qui risquent de bouleverser les territoires de la planète. « Depuis son engagement à la Cop21, on ne fait plus de centrale à charbon. Les futures projets seront soit au gaz soit aux énergies renouvelables », renseigne Papa Mademba Bitèye.

