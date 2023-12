Bargny: Malick Seck, DG de la CES, désigné meilleur Directeur de l'année, célébré C'est dans la ferveur et une ambiance festive que s'est tenue ce mercredi 27 décembre 2023 à Bargny, la cérémonie « Sargal » Malick Sèck, par ailleurs Directeur général de la Compagnie d'électricité du Sénégal. Le patron de la centrale électrique de Bargny, a été désigné meilleur Directeur de l'année 2023, par la population Bargnoise. Une consécration qui fait suite aux nombreuses réalisations effectuées sous son impulsion.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Les communautés de base ont magnifié à sa juste valeur, le travail de ce grand bâtisseur, qui œuvre dans le social sans tambour ni trompette. En outre, les habitants ont mis en avant le côté humain de l'homme, qui a réussi à nouer une parfaite collaboration entre le personnel de la centrale électrique de Bargny et les populations locales. Selon Sagna Thioune, femme leader des transformatrices de Khelcom, les dames ont été au cœur de toutes les actions enclenchées sous son magistère. " Toutes nos requêtes ont été satisfaites. Et c'est lui-même qui donne des instructions fermes, pour le bon suivi des activités qu'il a engagées pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations de Bargny ", a-t-elle souligné.



" C’est devenu une tradition pour les riverains de la centrale électrique de Bargny. A toutes les occasions, que ce soit les fêtes nationales et les cérémonies religieuses, le Directeur général de la CES accompagne les habitants sans commune mesure ".



Des élans de solidarité qui sont aussi orientés du côté des familles environnantes qui, faut-il le rappeler, sont des milliers à bénéficier de ses largesses. « Il nous soutient lors des évènements et nous permet de passer d’excellentes fêtes avec nos familles », témoignent-elles.



Les habitants de Bargny ont accordé une attention particulière aux œuvres sociales réalisées dans les secteurs sanitaires et éducatifs. A les en croire, Malick Sèck n'a ménagé aucun effort pour le relèvement du plateau médical de la circonscription et s'est beaucoup investi pour que les jeunes de Minam, aient un cadre d'étude optimal pour réussir à l'école.



Très ému par tant d’égards à son endroit, Malick Sèck a adressé ses vifs remerciements aux populations de Bargny, qui l’ont désigné meilleur Directeur de l’année. Il a aussi insisté sur le fait que si la Compagnie d’électricité du Sénégal a réalisé des performances en 2023, au point d’être la meilleure centrale du Sénégal, c’est aussi grâce à la parfaite cohésion entre les travailleurs de la CES et les populations riveraines.



Le Dg de la centrale de Bargny a fait savoir qu’il s’inscrira dans la continuité, par rapport aux actions sociales d’envergure initiées par la CES. En effet, dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le Directeur général de la CES a rappelé que l'objectif de ses activités, est de lutter contre les disparités et les inégalités sociales, d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à l’inclusion sociale et économique des populations riveraines de la centrale électrique de Bargny.



L’imam Ratib de Bargny, Mouhamad Niang a prononcé les prières d’ouverture et de fermeture, ainsi que d’élogieux témoignages à l’endroit du DG.



Ainsi, la cérémonie a vu la participation des représentants de l’administration territoriale et locale, des notables, des délégués de quartiers ainsi que les personnes bénéficiaires. Le Maire de Bargny M. Djibril Faye, le Chef de village de Minam, l’Association des imams et oulémas de Bargny, l’association Abna’u hadra, l’association des handicapés de Bargny, l’association des éleveurs de Bargny, l’association des tailleurs de Bargny, les femmes transformatrices de Khelcom, le Conseil Local de Pêche ( CLP) et le Conseil Local de Pêche Artisanale ( CLPA), les associations sportives et culturelles, les lutteurs Quench et Domu Minam, les responsables des postes de Santé Ndiaye Diouf et Bargny Guedj, le corps enseignant du CEM de Bargny, étaient tous de la fete.



Après la prestation des troupes théâtrales et des femmes Lébou, qui ont tenu en haleine le public sous le signe du « Ndawrabine », la journée « Sargal » Malick Sèck s’est achevée sur de belles notes musicales, assurées par le groupe Bideew Bu Bess.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook