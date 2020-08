Bargny - Menaces d'expropriation de leurs terres - Les Turcs installent la peur, la mairie s'en lave... Les populations de Bargny sont dans l'inquiétude avec une menace d'expropriation de leurs terres, en faveur des Turcs qui comptent y faire leur business. Installant du coup désarroi et peur.

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Août 2020

Les populations risquent l'expulsion, ceci pour faire place aux Turcs de Toysali et leur usine sidérurgique qui comptent aussi faire de cette place leur zone économique spéciale.



L'autorité municipale de Bargny s'en lave les mains car se disant irresponsable de cette situation. "Ce n'est pas la mairie qui a donné ces terres aux Turcs, c'est l'Etat central", a-t-elle affirmé.



Une fois de plus, le problème du foncier a de beaux jours devant lui au Sénégal.





