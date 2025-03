Bargny / Parfum de scandale foncier : Un extrait de délibérations et des actes portant affectation de terrains du Domaine national, pris à l’insu du Conseil municipal, secouent la commune de Bargny Le nommé Djibril Laye Seck, remplissant son devoir citoyen de veille, a porté à la connaissance des populations bargnoises et sénégalaises, les pratiques douteuses du maire de Bargny, Djibril Faye, en matière d'attribution de terrains. Il a dénoncé deux affectations de terrain du Domaine national, sans délibération du Conseil municipal, seul organe compétent en matière d’attribution foncière.



En dénonçant ces agissements, M. Seck rendait service à toute la communauté, face à cette situation préjudiciable aux intérêts des populations locales.



M. Seck, répondra, en toute responsabilité, à la convocation de la police ce vendredi 28 mars 2025 à 15 h, suite à une plainte formulée par le maire Djibril Faye.



Les populations sont déterminées et attendent du Maire, des explications claires et la question posée au maire est simple : a-t-il OUI ou NON produit les deux actes d’affectation de terrains incriminés ?



Nous tenons à rappeler que Djibril Laye Seck a agi non pas dans un intérêt personnel, mais en tant que porte-parole des populations, des conseillers municipaux et de l’ensemble des citoyens concernés.

En effet, Djibril Laye Seck a pris sur lui de dénoncer des irrégularités, afin que la situation puisse être prise en charge par les autorités compétentes, y compris le Conseil municipal.



Il est crucial que nous, citoyens responsables, soutenions ceux qui se battent pour la justice et l’intégrité de notre commune.













Collectif de citoyens bargnois





