Barka Bâ: « Ngathié ngalama Ousmane Sonko, il a réussi un exploit »

« Ngathié ngalama Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a réussi une percée spectaculaire sur la scène politique sénégalaise est qu’il va essayer de consolider en se projetant pour 2024. C’est un score plus qu’honorable, c’est un exploit, un score extraordinaire. Pour rappel, Ousmane Sonko a été député avec le plus fort reste. On peut dire qu’il a multiplié par dix son score. Ousmane Sonko a cassé la baraque et pour un jeune loup, c’est extrêmement important. », a analysé Barka Bâ sur la TFM.



« Moustapha Niasse en 2000 malgré son background avait glané juste 17% et il n’est pas n’importe qui, car, quand il était directeur cabinet du président Léopold Sédar Senghor, Ousmane Sonko n’était pas né », a ajouté Barka Bâ.



D’après la Commission nationale de recensement des votes vient de donner les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 février 2019, Macky Sall est déclaré vainqueur au premier tour avec un score de 58,27% avec 2.554.605 voix, suivi par Idrissa Seck avec 20,50% pour 898.674 voix.



Ousmane Sonko arrive à la troisième place avec 687.065 voix soit 15,67% des suffrages exprimés. Enfin, Issa Sall termine 4e avec 178.533 voix, soit 4,07% devant Madické Niang qui a obtenu 65.002 voix représentant 1,48% des suffrages.



Il faut dire que le nombre d’électeurs inscrits se chiffre à 6.683.043. Les votants sont au nombre de 4.426.344 voix. Les bulletins nuls recensés sont au nombre de 42.465. Ce qui fait que les suffrages valablement exprimés se chiffrent à 4.383.879.













Massène DIOP Leral.net