Baromètre de l’Education : Institus Al Azhar obtient 22 mentions au bac Fondés par Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké, les instituts Al Azhar veulent être un creuset de l’excellence. Et le baccalauréat constitue un bon baromètre pour ces établissements qui, cette année, ont présenté au total 1154 candidats.

Au final, 752 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 65%, largement au-dessus de la moyenne nationale de 44%, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction.



En plus, ajoute-t-il, 222 mentions ont été obtenues. La direction dit vouloir hisser le Groupe au rang des meilleures écoles privées du Sénégal. Dans cette perspective et pour booster les opportunités des bacheliers en Arabe, l’Université Cheikh Ahmadou Bamba (UCAB) a été créée.



Il vient ainsi compléter le dispositif de formation et d’enseignement islamique mis en place depuis 1974.



