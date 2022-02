Barrages Mondial 2022/ Me Augustin Senghor sur le match Sénégal vs Egypte : « Aucune date n’est encore officielle » Contrairement à ce qui a été annoncé lundi dernier, aucune date n’est encore officielle concernant la double confrontation entre le Sénégal et l’Egypte dans le cadre des éliminatoires de la coupe du Monde Qatar 2022.

Une annonce de taille a été livrée par le président de la fédération sénégalaise de football. «Les dates ne sont pas définitives, on a même conseillé de ne pas communiquer sur les dates qui ne sont pas officielles. Ce sont des simulations qui sont faites, nous attendons de recevoir la dernière programmation», a informé Me Augustin Senghor.

Et de son avis, les «Lions» vont recevoir les «Pharaons» entre le 29 et le 30 mars.



«Normalement quoi qu’il arrive, on sait qu’on joue ici le 29 ou le 30, donc nous attendons la confirmation définitive de la Fifa. Les premières propositions qu’on a vues étaient très proches, entre le match aller et le match retour», a indiqué le premier vice-président de la confédération africaine de football.



Le Sénégal doit s’imposer face à l’Egypte, pour imposer leur domination en Afrique. C’est la conviction de Me Senghor. «Le seul adversaire qui vaille, ce n’est les membres du comité exécutif, mais c’est l’Egypte qui est remonté comme jamais qui veut prendre sa revanche et qu’il faut battre à nouveau pour montrer notre suprématie sur le football africain», a dit le maire de Gorée.



