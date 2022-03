Barrages Mondial Qatar 2022: Le Sénégal perd la manche aller sur un but contre son (1-0) Les Lions du Sénégal, champions d’Afrique ont été chahutés et battus ce vendredi soir au stade International du Caire. Sur un but contre son camp de Saliou Ciss, l’Egypte prend sa revanche avant la manche retour prévue mardi à Diamniadio. Les Lions dos au murs sont contraints de gagner à domicile.



Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mars 2022 à 00:38

Un onze champion d’Afrique



On ne change pas une équipe qui gagne. Aliou Cissé a opté le même onze de départ qui avait remporté la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en défense centrale. Saliou Ciss dans son couloir à gauche et Bouna Sarr à droite. Dans l’entre jeu pas de changement également, le trio Gana-Nampalys et Cheikhou Kouyaté est reconduit. En attaque, le leader Sadio Mané est sans surprise placé à droite, Ismaila Sarr à gauche et Famara Diedhiou en pointe.





