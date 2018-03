Barreau de Dakar : Un avocat radié pour escroquerie

Me Cabilel Diouf n’est plus avocat au barreau de Dakar. L’avocat âgé de 87 ans a été radié pour escroquerie, par le Conseil de discipline. La procédure qui lui vaut cette sanction, prononcée depuis mardi dernier, concerne une affaire qui l’oppose à une certaine Mme Mbaye, épouse de l’ancien ministre socialiste Pape Babacar Mbaye.



D’après L’As qui livre l’information dans son édition de ce lundi, le désormais ex-Me Cabibel Diouf a roulé dans la farine la bonne dame sur une affaire de vente de maison à hauteur de 62 millions de F Cfa. En effet, informé d’une éventuelle vente d’une maison par la Société nationale de recouvrement ( Snr) par la presse, des mois avant que la transaction ne fasse, l’avocat prend contact avec la dame par l’intermédiaire d’un courtier et fait croire à la victime qu’il peut lui vendre le bâtiment. Mme Mbaye qui a aussitôt cru à ses dires, lui remet la somme de 62 millions F Cfa. Un ou deux mois, après se tient l’audience de la vente. L’avocat se débrouille par on ne sait quel manège à se faire adjuger l’immeuble à son nom, par déclaration de son commande, mais à 40 millions de F Cfa. Ce qui selon les sources de l’As, permet à l’avocat de mettre dans sa poche 22 millions. Une fois la vente conclue, Me Gabibel Diouf voit le greffier et lui remet le chèque de 40 millions de F Cfa. Ce dernier lui remet un certificat de paiement du prix ; plus les documents permettant de muter la maison au nom de Mme Mbaye. Quelques temps après, le greffier découvre que le chèque de 40 millions est sans provision. Mme Mbaye qui ne se doute de rien, rassemble ses économies fait un prêt au niveau de la banque et débute les transformations de sa maison. La Snr qui n’a pas vu la couleur de l’argent relance la vente aux enchères. Un émigré Sénégalais installé au Gabon qui voit l’annonce finit par acheter la maison. C’est alors que la dame décide de saisir la justice. Qui n’a pas été implacable à l’avocat qui, selon les sources du journal est son énième forfait.