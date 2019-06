Barth démissionne de l’Ams: Zator Mbaye lui demande de quitter la mairie

Suite au dépôt de la lettre démission de Barthélémy Dias de l’Association des maires du Sénégal (AMS), hier, le conseiller municipal de la commune de Mermoz/ Sacré-Cœur est sorti pour demander au maire de ladite commune, de démissionner de la mairie.



Le Conseiller municipal de la Commune de Mermoz/ Sacré-Cœur se «désolidarise de cette décision (de son maire Barthélémy Dias), qui n’a nullement été cautionnée encore moins validée par l’organe délibérant qui gère plus de 40 000 âmes». Il réclame la démission pure et simple de Dias-fils de la mairie.



«Ce que vous dénoncez, pourrait vous être opposable, car vous versez dans un abus d’autorité inconcevable. Il nous reste sûrement à attendre votre démission de la mairie, qui devrait en être la conséquence immédiate. Notre si chère commune n’a que trop subi de par vos positions rebelles hier, contre le Président Wade et aujourd’hui, contre le Président Macky Sall».



Zator Mbaye, ancien député à l’Assemblée nationale, demande également à Barthélémy Dias, d’avoir « l’amabilité pour la prochaine fois, de soumettre ce genre de questions au Conseil municipal, qui est seul souverain et de respecter les règles en matière de rédaction administrative ».



«Consacrez-vous davantage à la commune qui est votre employeur. Le temps de la politique arrivera inchAllah», ajoute-t-il.

