Barthélémy Dias: "Le parrainage, c'était pour liquider Khalifa Sall, il n'y aura aucune élection jusqu’en 2027"

Barthélémy Dias n'en démord pas et met sur la table des révélations sur les manigances de Macky Sall, en vue d'un troisième mandat. Pour l'édile de Mermoz / Sacré-Coeur, les premiers jalons étaient posés lors du parrainage qui n'était créé en réalité que pour liquider Khalifa Sall, Abdoul Mbaye et les autres qui le gênaient.



Ni locales, ni législatives, ni présidentielle avant 2027



Barthélémy Dias soutient mordicus qu'il n'y aura élection au Sénégal qu'en 2027. " Macky Sall sait ce qu'il fait et il sera à féliciter si les élections législatives vont se tenir en 2022, car il n'y en aura pas. Encore moins les locales et la présidentielle. On ira de report en report jusqu'en 2027, synonyme d'un troisième mandat, autour d'un Gouvernement d'union nationale ", lâche-t-il.



Il est aussi revenu sur ce "simulacre" de dialogue national, où il a donné un os à ronger à l'opposition avec des querelles inutiles sur le statut de chef d'opposition et autres. Sans oublier les deux (2) milliards officieusement accordés à l'opposition.