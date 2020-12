Barthélémy Dias: « Macky Sall se présentera pour un 3e mandat et, il sera réélu »

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 17:36

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy croit dur comme fer que le président Macky Sall va se présenter pour un 3e mandat en 2024. Invité de l'émission Grand Jury ce dimanche sur la Rfm, il a fait savoir que « Macky Sall fera le 3e mandat et il le gagnera, car il n'est pas battable sur le terrain électoral ».



« (...) Je le dis ici, et je vous invite à bien enregistrer mes propos. Le président Macky Sall fera le 3e mandat et gagnera, car il n'est pas battable sur le terrain électoral, piégé à travers le parrainage qui lui permettra de choisir ses candidats et sa pseudo justice où il élimine d'autres candidats », a dit M. Dias, qui a appelé le peuple à se « mobiliser » pour l'en empêcher.



Faisant la comparaison entre Macky Sall et l'ancien président Abdoulaye Wade, Barthélémy Dias estime que le dernier a été plus noble dans son combat politique. « Abdoulaye Wade était tout de même noble dans le combat politique. Il n'a jamais songé à faire des parrainage ni liquider ses adversaires politiques et pourtant il avait la possibilité de liquider Macky Sall, qui en 2002, n'était pas propriétaire d'un mètre carré dans ce pays et 8 ans plus tard, il est multimilliardaire ».



Parlant de Macky Sall, Barthélémy Dias a affirmé que si on le laisse être candidat, ce n'est pas la peine d'aller compétir. « Il va être réélu pour un 3e mandat. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vers une compétition électorale. C'est un homme qui part que pour poser un acte afin de confirmer son maintien au pouvoir », a prévenu M. Dias.



Il a, en outre, donné l'exemple de la Guinée et de la Côte d'Ivoire où, selon lui, il n'y a pas eu d'élections. Pour Dias-fils, « ce n'est pas la peine de penser en la communauté internationale, car la France a montré carrément qu'elle n'est pas un allié en matière de démocratie ».

