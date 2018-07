« Barthélémy Dias est sérieusement malade. Il a été contaminé par un codétenu » (Jean Paul Dias)

Révélation du père, Jean Paul Dias, Barthélémy Dias est sérieusement malade et doit voir un pneumologue et risque de contracter une bronchite ou une tuberculose.



« Il est sérieusement malade. Il y a 2000 détenus à Rebeuss, mais il n'y a pas un médecin à demeure. Ce sont des infirmiers qui sont là-bas. Il est tombé malade. Il a été contaminé par un de ses codétenus. Parce qu'ils sont dans des chambres avec au moins 15 personnes. Avec la chaleur, la saleté, la promiscuité, il a été contaminé par un codétenu », a révélé Jean-Paul Dias dans une grande interview avec Seneweb.



Et Jean Paul Dias de préciser: « Le médecin-colonel est venu l'examiner. Il n'a pas été en mesure de le soigner, il est question que Barthélémy soit vu par un spécialiste, un pneumologue. Il est au risque d'avoir une bronchite ou une tuberculose. Voilà la situation. »



Barthélémy Dias, le maire de Mermoz-Sacré Cœur Barthélémy Dias est prison depuis avril 2018 pour avoir été condamné devant le tribunal des flagrants délits pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection.











