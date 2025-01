Barthélémy Dias, le compromis avec Ousmane Sonko ou la mort politique

Barthélémy Dias, l’un des visages les plus emblématiques de l’opposition sénégalaise, traverse une période charnière dans sa carrière politique. Après les échecs successifs à la Présidentielle de mars 2024 et aux Législatives de novembre 2024, le maire déchu de Dakar est aujourd’hui à la croisée des chemins.



Les observateurs s’accordent à dire que Dias doit impérativement repenser sa stratégie et ajuster son discours s’il souhaite rester pertinent sur l’échiquier politique sénégalais. Plus que jamais, un rapprochement avec Ousmane Sonko et le Pastef semble être une option stratégique à envisager.



Senenews