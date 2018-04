Barthélémy Dias "privé de nourriture": Amer, son père s’en prend au Procureur, le Dg de l’administration pénitentiaire dément

Le maire de Mermoz Sacré, Barthélémy Dias ne s’est pas alimenté hier toute la journée. Selon son père, Jean Paul Dias, il a été privé de nourriture par l’administration pénitentiaire. À l’en croire, lorsque sa grande sœur lui a apporté à manger, elle a été éconduite par les gardes de la prison de Rebeuss.



Très amer, Jean Paul Dias accuse le procureur de la République et dit le tenir pour responsable de tout ce qui arrivera à son fils. Contacté par la Rfm, le Directeur de l’administration pénitentiaire dément les allégations de Dias père et précise : « La personne qui a amené le repas de Monsieur Dias, a souhaité le rencontrer, soit-disant qu’elle devait voyager. Or, elle n’a pas le permis de visite, valable pour toute personne qui souhaite rencontrer un proche. Et, elle n’a pas voulu laisser le repas sur place et elle est rentrée avec. Je précise que dans la prison, les trois repas sont assurés quotidiennement en quantité et en qualité ».



Barthélémy Dias a été inculpé mardi et placé en détention pour les infractions d’outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Il sera jugé vendredi prochain en audience de flagrants délits.











Leral.net