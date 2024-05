Manifestation contre la suspension de leurs salaires : Un Collectif de l'ENDSS devant le ministère de la Santé -Wolof

Le collectif des admis professionnels de l'École Nationale de Développement Sanitaire et Sociale, revient à la charge concernant la suspension de leurs salaires. Cette fois-ci, c'est pour se rendre jusqu'au ministère de la Santé, afin de manifester.

Ils exigent sa restauration dans les plus brefs délais et lancent un appel à leur nouveau ministre de tutelle, pour qu'il prenne en main ce dossier…



Aïssata Kane en dit plus au micro de Ramata Sarr et Cheikh Tidiane Sène.