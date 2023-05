Barthélémy Dias remet en cause la candidature de Sonko lors d'une interview avec TV5 Connu pour son tempérament fougueux, l’homme semble retrouver son calme. L’homme, c’est Barthélémy Dias, le maire de Dakar, qui a accordé un entretien à TV5-Monde, avec plussieurs sujets abordés, dont les tensions à Ngor entre les populations et les gendarmes, avec ses deux morts.

Mais Barth', en mode diplomatique, parle du choc des ambitions dans YAW et « oublie » son clash avec Ousmane Sonko.



Car interrogé sur ses relations "tendues" avec le leader du Pastef, Ousmane Sonko, ces derniers jours, Barthélémy Dias a préféré ne plus revenir sur le sujet.



Le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a récemment accordé une interview à TV5. Au cours de l'interview, il a exprimé ses doutes quant à la candidature du leader de Pastef, Ousmane Sonko, pour les prochaines élections présidentielles.



Malgré cela, Dias a maintenu sa position, affirmant que son intention était de s'assurer que seuls les candidats les plus qualifiés et les plus aptes à gouverner le pays seraient en mesure de se présenter aux élections présidentielles. Il a également appelé les électeurs à voter en connaissance de cause et à ne pas se laisser influencer par des considérations partisanes.



En fin de compte, l'interview de Dias avec TV5 a mis en lumière les tensions politiques qui existent actuellement au Sénégal, ainsi que les enjeux importants qui se posent avant les élections présidentielles. Alors que le pays se prépare à élire son prochain président, il est clair que le débat politique va se poursuivre et que les électeurs vont devoir faire un choix difficile sur la direction que doit prendre leur pays dans les années à venir.

