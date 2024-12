Barthélémy Dias veut faire appel pour garder la mairie de Dakar

Le député déchu, édile de la capitale officiellement révoqué vendredi 13 décembre par l’État sénégalais, a évoqué un recours contre cette décision, avant d’être interrompu par une intervention de la police à l’hôtel de ville.



« Personne ne peut me démettre de cette fonction tant que mon droit de recours n’est pas exercé », a déclaré à la presse, vendredi 13 décembre, Barthélémy Dias, le maire de Dakar, officiellement révoqué par l’État sénégalais ce même jour en raison d’une condamnation pour homicide. Il n’a détaillé ni le type de recours envisagé ni auprès de quelle institution.



La déclaration de l’édile, personnalité politique nationale, a été interrompue par des policiers qui ont défoncé la porte d’une salle de la mairie où il avait prévu de tenir une conférence de presse. Les policiers sont entrés et ont fait sortir les personnes qui s’y trouvaient, dont des conseillers municipaux et des journalistes. « La police est en train d’exécuter une commande politique », a dénoncé Barthélémy Dias. « C’est de la dictature », a-t-il ensuite déclaré.





La coalition qui a investi Barthélémy Dias « condamne avec la plus grande fermeté la décision arbitraire visant à prononcer [sa] démission », dans un communiqué publié vendredi. Elle dénonce « l’incursion brutale, scandaleuse et injustifiée des forces de l’ordre à l’hôtel de ville de Dakar » et précise que « le maire dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la décision » du préfet. La police ne s’est pas exprimée sur son intervention dans la mairie, située dans le centre-ville de Dakar.



Condamnation définitive



Dans la matinée, l’arrêté du préfet de Dakar, daté du 11 décembre et confirmé par l’entourage de Barthélémy Dias, avait été publié sur les réseaux sociaux. « Je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseil municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification » de la mesure, indique-t-il.



La procédure de destitution a été initiée par un partisan du pouvoir, qui a saisi le préfet de Dakar à propos de la condamnation définitive de Barthélémy Dias à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour un homicide en 2011 dans un contexte de violences politiques. Cette peine, prononcée en 2017, confirmée en appel en 2022 et validée par la Cour suprême en 2023, entraîne une peine d’inéligibilité de cinq ans, selon un document de la préfecture.

La révocation du titre de conseil municipal entraîne automatiquement celle de maire de Dakar, ont affirmé deux experts des textes sur les collectivités locales au Sénégal. Le ministère chargé des Collectivités locales n’a pas répondu vendredi aux sollicitations de l’AFP sur le sujet. Le maire de Dakar a « bien reçu » les documents l’informant de sa déchéance comme conseiller municipal, une semaine après avoir été déchu de son poste de député, a affirmé vendredi une membre de son entourage, sans faire de commentaires.



Barthélémy Dias avait déclaré le 9 décembre qu’il résisterait à d’éventuelles tentatives de la part du nouveau gouvernement de le déchoir de son mandat de maire de la capitale sénégalaise. L’Assemblée nationale l’a déchu le 6 novembre de son mandat parlementaire à la demande du ministère de la Justice en raison de sa condamnation pour homicide.



(Jeune Afrique avec AFP)