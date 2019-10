Basculement vers le numérique: L’Etat met en demeure, Excaf refuse de…

Excaf doit transférer, dans les plus brefs délais, l’infrastructure et les équipements TNT (Télévision numérique terrestre) à la Société anonyme de télédiffusion du Sénégal (TDS) SA. L’ultimatum est donné par l’Etat à la société, rapporte Libération. Toutefois, le groupe refuse, prétextant que « tout lui appartient ».



Premier rendez-vous manqué



Après avoir raté le basculement vers le numérique en 2015, le Sénégal entame mal l’échéance fixée en juin 2020. Par une convention en date du 13 août 2014, rappelle la source, l’Etat du Sénégal accordait à Excaf la concession de service public pour la construction d’une infrastructure TNT sur une période de 5 ans renouvelable. Convention approuvée par décret présidentiel le 25 août de la même année, avec notamment le monopole sur la vente des décodeurs et exonérations des droits et taxes douaniers du matériel.



Toutefois, suite à une directive de l’Union économique monétaire ouest-africain (UEMOA), consacrant le principe de la séparation et de non cumul des différentes activités de la chaîne de valeur (édition, distribution et diffusion) par acteur, ainsi, elles devaient être transférées à l’organe créé pour la gestion et l’exploitation à savoir la TDS SA, mise en place en janvier 2019.



Seuls 6 sites fonctionnels sur les 24 prévus



Mais, dans le cadre d’une tournée, pour le processus de transfert de l’infrastructure et des équipements, la délégation composée des membres des deux entités ainsi que ceux du ministère de la Communication, de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), ont été surpris de découvrir que sur les 24 sites contractuels, seuls 6 étaient en service et pouvaient basculer. Pis, un Procès-verbal (PV) d’huissier attestait de l’indisponibilité des décodeurs sur le territoire national.



Alors que le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), avait consenti un appui d’un montant de 3 milliards F CFA dont 2 milliards 100 millions F CFA déjà décaissés pour l’achat de kits de réception pour le compte des zones défavorisées. Ce, au moment où la Sonatel s’était rapprochée du ministère, lui réclamant une facture de 3 milliards F CFA, relatif au paiement des frais de raccordement des chaînes Tv pour la collecte, le transport et la diffusion.



Bras de fer au sommet



Rien ne va plus entre le ministère de la Communication et Excaf. L’Etat a décidé d’enclencher une procédure judiciaire, qui risque de faire des dégâts.

