Basket - Ag d’informations de la Fédération : Bataille de procédure sous le panier, ce samedi

En attendant son Assemblée générale élective, prévue le 6 mai prochain, la Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) tient une Ag d’informations ce samedi matin, à 10h. Des assises prévues à l’Arène nationale de lutte et qui devraient être le prolongement de la guéguerre entre la Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais (Crbs), «renforcée» par l’association «Keur Magny» et l’instance dirigeante de la balle orange.



Et pour donner le ton, la Crbs a alerté, en dénonçant certaines irrégularités concernant la convocation de l’Ag d’informations de la Fsbb. C’est ainsi qu’une correspondance, datée du 15 février dernier, a été adressée dans ce sens, au ministre des Sports, Yankhoba Diattara.



« Monsieur le ministre des Sports, par la présente, nous vous prions de bien vouloir demander au président de la Fsbb, de se conformer à la réglementation en vigueur, pour une bonne organisation de l’Assemblée générale d’informations. Les clubs regroupés au sein de la Crbs et «Keur Maggny» exigent un respect strict des statuts et du Règlement intérieur, et la production de documents de synthèse dignes d’une Fédération de niveau 1 », écrivent les amis de Pathé Keïta. Qui insistent d’abord sur « la nécessité de la transmission du rapport des commissaires aux comptes 15 jours avant l’Assemblée générale d’informations (article 31 des statuts de la Fsbb) ».



Avant de convoquer l’alinéa 3 de l’article 31 des statuts de la Fsbb, qui stipule que « les commissaires aux comptes produisent un rapport, conformément aux dispositions en vigueur, transmis au Bureau, aux Ligues et associations sportives, quinze jours avant l’Assemblée générale ».



D'après "Le Quotidien", la Crbs de préciser que « la Fsbb nous a transmis un document de 3 pages et demie, évasif et avare en informations, avec deux tableaux de trois colonnes (recettes enregistrées, dépenses effectuées) et un bilan financier en III, sans tableau. Beaucoup d’incohérences ont été notées et des déséquilibres visibles ».



« Pour toutes ces raisons, et en cohérence avec leur vocation de veille, d’alerte et de propositions pour la bonne marche du basketball sénégalais », les clubs regroupés au sein de la Crbs et l’association «Keur Makgny» ont exigé de la Fsbb, « de surseoir à l’Assemblée générale d’informations pour le respect de la discipline, des normes, en se conformant aux textes règlementaires ».



Une exigence qui n’a pas eu de suite, car l’Ag a été finalement confirmée pour ce samedi. A noter aussi que le délai de 15 jours n’a pas été respecté. Suffisant pour avoir une idée de l’ambiance qu’il y aura ce jour à l’Arène nationale, avec une partie de lutte, liée aux respects des textes, très attendue sous le panier.