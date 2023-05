Basket/ Après 2 ans de disette: SLBC tient enfin son nouveau président

Samba Diop, journaliste de profession, est un vrai homme du sérail et il connait bien l'équipe pour avoir occupé le poste de manager sportif et chargé de communication et marketing du club durant des années.



C'est un nouvel air qui s'ouvre ainsi pour le club phare du basket-ball saint-louisien, après l’épisode Baba Tandian, qui avait démissionné en cours de mandat. Depuis lors , l'équipe n'avait plus de président et était gérée par un comité de gestion.



Même s'il n'a pas encore décliné sa feuille de route , le chantier qui attend le journaliste président est vaste , comme repositionner le club Saint-louisien au-devant de la scène du basket sénégalais, mener une bonne politique et chercher des moyens pour retenir les meilleurs éléments du club qui, chaque année connaît une saignée chez les hommes et les dames, et plaider pour la réalisation d'un Stadium digne du basket Saint-louisien en partenariat avec les autorités étatiques et communales.



Rappelons qu'à l'issue de cette assemblée générale, un comité directeur (CD) de 51 membres et un nouveau bureau ont été mis sur pieds par consensus et chaque membre doit verser une cotisation annuelle de cinquante mille (50 000) francs CFA.



Adama Sall

(Saint-Louis)