Basket : Baba Tandian et Cie attaquent la gestion de Me Babacar Ndiaye

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Le bureau fédéral du basket national dirigé par Me Babacar Ndiaye, va entendre ce jeudi des vertes et des pas mûres venant de la Convergence pour le Renouveau du Basket sénégalais, dirigée par l’imprimeur Baba Tandian. Ce dernier, ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, va être soutenu dans sa croisade contre l’équipe en place, par l’association des anciens basketteurs Keur Magny, relate "Le Témoin".



A travers une conférence de presse, des thématiques variées seront débattues. On assistera surtout à un déballage sur, entre autres, la mauvaise gestion des championnats, avec des calendriers non maîtrisés et des règles de jeu changées en cours de jeu, l’absence de reddition des comptes, la violation abusive et répétée des textes (règlement intérieur et statuts). Ces thèmes renvoient directement à la gestion de l’actuelle équipe dirigée par Me Babacar Ndiaye. Baba Tandian et Cie évoqueront aussi le rapport de la Cour des Comptes et ses conséquences sur l’image du basket, si la lumière n’est pas faite, la négligence du basket à la base, le cumul de fonctions du Directeur technique, qui est en même entraîneur national et directeur technique de l’ASC Ville de Dakar.



Egalement dans le viseur de Tandian et Cie, la nébuleuse sur les contrats de sponsoring, la gestion « clanique » du basket-ball à tous les niveaux, avec une mise à l’écart des cerveaux fertiles et « une responsabilisation des courtisans qui se distinguent pour la plupart, par une médiocrité », la déstructuration des clubs de basket et la mauvaise qualité des infrastructures abritant les compétitions de Ligue et de Ligue 2. Ce sont les oreilles de Me Babacar Ndiaye et Cie, qui vont siffler ce jeudi !

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook