Basket/ Baba Tandian sur la réunion de la Crbs à Louga : “La police n’a pas dispersé la rencontre, elle s’est bel et bien tenue” La réunion de la Convergence pour la renaissance du basketball sénégalais (Crbs), prévue samedi à Louga, s’est tenue “normalement et dans les règles de l’art”, selon le président de Saint Louis Basket Club (Slbc), Baba Tandian. Contrairement à ce qui été relayé dans la presse, l’ex président de la Fédé dément et apporte des précisions.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre s’est bel et bien tenue



En effet, une certaine presse avait soutenu que la réunion de la Convergence pour la renaissance du Basketball sénégalais (Crbs) n’était pas allée à son terme. Pour cause, la police aurait dispersé les participants, car cette réunion aurait été interdite par la Ligue de basket de Louga. Des affirmations que botte en touche le président Baba Tandian.



“C’est archi-faux. La rencontre s’est bel et bien tenue chez le président de ‘Excellence basket club’. Elle a été d’ailleurs une réussite. Nous avons pu faire des ateliers et un diagnostic des problèmes du basket”, soutient-il.



A retenir que la Crbs, récemment mise sur pied, est composée de présidents de club ou encore d’anciens basketteurs. Elle se définit comme «une structure de contribution, de veille et d’alerte face aux dérives et manquements répétés de la Fédération sénégalaise de basket».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos