Basket-Coupe du monde féminine 2018: le ministre des Sports remet le drapeau aux "Lionnes"

Le Ministre des Sports, Matar Ba, a remis ce jeudi à Dakar, le drapeau à l’équipe nationale féminine de Basketball qui prendra part à la Coupe du monde 2018, prévue du 22 au 30 septembre en Espagne.



« Il s’agira de défendre les couleurs de votre nation face à des adversaires tout aussi, déterminés et bien préparés. L’essentiel pour nous Sénégalais, ce n’est plus seulement de participer. Mais, de bien participer et d’obtenir des résultats appréciables, a dit M. Ba à la remise du drapeau.



La capitaine des « Lionnes », Astou Traoré s’est dite fière de recevoir le drapeau. « C’est la première fois que je reçois le drapeau en tant que capitaine. C’est un honneur et ça m’a vraiment fait plaisir et ça nous rappelle que nous devons dignement représenter le Sénégal», a confié l’ailière.



Le Sénégal est logé dans le groupe D avec des Etats-Unis, la Chine et la Lettonie. Pour la dernière phase de leur préparation, les Lionnes vont se rendre aujourd’hui, en France où elles devraient disputer 5 matchs amicaux avant de rallier le pays hôte.



PressAfrik