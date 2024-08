Basket-FIBAWWC 2026 – Après la Hongrie, le Brésil aussi s’incline (59-69) devant le Sénégal ! Malgré un début de match difficile, le Sénégal a réussi à renverser le Brésil. Avec cette deuxième victoire d’affilée, les Lionnes occupent la première place de leur groupe et sont assurées de disputer les demi-finales qui regrouperont les deux meilleures équipes des poules C et D.



Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2024 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Les Lionnes ont essuyé un 12-1 d’entrée, une claque brésilienne en deux minutes de jeu. Adroites sur les tirs extérieurs, les Brésiliennes ont réussi toutes leurs possessions en début de match en paniers de trois points alors que le Sénégal ne réussissait qu’ un lancer franc avec Fatou Pouye.



Les changements apportés dans le 5 majeur vont stopper la saignée un court moment. Didi Kane et Madjiguene Sene apportent 5 points. Menées avec 10 points d’écart (21-11) à une minute de la fin, le « time out » d’Otis permettra aux Lionnes de grignoter des points. Le Sénégal remonte timidement la pente pour finir à la fin du premier quart temps (21-14).



Les Lionnes vont mieux aborder l’entame du deuxième round. Un jeu plus agressif, une défense plus solide, le Brésil peine à garder son bon rythme. Seulement 2 points réussis en 5 minutes.



À 4 minutes de la fin, Didi Kane donne l’avantage à ses coéquipières (25-23). Elle aura été décisif sur le panier de l’égalisation de Yacine Diop. Le mano mano commence entre les deux équipes qui vont se séparer avec un point d’écart à la mi temps. Le Brésil est devant (35-34).

Il faudra attendre la fin du round pour voir la riposte sénégalaise qui égalise (45-45). Derrière Ndeye Awa Ndiaye sert un 3 point décisif comme hier pour faire passer le Sénégal devant (50-45). Les Lionnes sont devant à la fin du round (51-47).



L’entrée de Madjiguene Sene dans le dernier quart temps va faire beaucoup de bien à l’équipe. Décisive sur le panier de Yacine Diop, elle ajoute aussi deux points pour creuser l’écart (59-50). T



outefois, la défense sénégalaise de l’adresse de Caca Martins qui réduit l’écart à 6 points à 3 minutes de la fin. Le moment choisi pour Cierra Dillard s’inscrire son deuxième tir primé, en plus de la faute derrière, le Sénégal prend le large (63-53). Les Lionnes s’imposent finalement (69-59).



Le Sénégal jouera son dernier match de poule ce jeudi à 9h face aux Philippines. Le prochain adversaire du Sénégal a perdu ses deux matchs.



Avec deux victoires, les Lionnes sont assurées de disputer la demi-finale. Rappelons qu’un seul ticket qualificatif au tournoi de qualification de la Coupe du Monde Allemagne 2026 est en jeu entre les huit équipes en compétition à Kigali.

wiwsport.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook