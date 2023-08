Basket-Fortement critiqué, sous la menace d’une suspension de la FIBA : Pourquoi Moustapha Gaye a jeté l’éponge

Le message de démission du directeur technique national s’est très vite retrouvé dans les groupes WhatsApp et autres réseaux sociaux. « Monsieur le président de la fédération sénégalaise de basket-ball, Je viens par ce message vous demander de me décharger de mes fonctions de directeur technique national pour des raisons personnelles.



Tous mes remerciements et ma gratitude d’avoir pensé à moi pour cette fonction combien prestigieuse. Merci encore pour ces trois années de collaboration. Mes remerciements sincères à tous les membres du comité directeur et bonne chance pour l’atteinte de vos objectifs futurs. Mamadou Moustapha Gaye » peut-on lire.



Ainsi donc prend fin l’ère Coach Tapha avec la fédération de basket. En décembre 2019, il remplaçait Maguette Diop (2014 – 2019) limogé à la suite de l’AfroBasket 2019, de même que Cheikh Sarr qui tenait les rênes de l’équipe nationale féminine. Moustapha Gaye fait son retour sur le banc et fera deux championnats d’Afrique féminins. En 2021, pour s’arrêter en demi-finale et en 2023 pour la médaille d’argent. Il totalise 5 finales de l’AfroBasket féminin disputés dont 2 remportés en 2009 et 2015.



En plus des Jeux Africains gagnés à Maputo en 2011. Adulé autrefois pour sa maîtrise du sujet « AfroBasket Féminin » aujourd’hui c’est bien cet évènement qui est la source de son divorce avec bon nombre de sénégalais et même ses collaborateurs dans la fédération. Sitôt sa démission annoncée, un des vice-présidents de la fédération n’a pas hésiter à partager une publication sur sa page Facebook.



« Démission ou pas du DTN, une évaluation sans complaisance se fera. Trop de choses se sont passées pour penser que la Fédération ne donnera pas suite, il y va de notre crédibilité. La responsabilité commande sur l’attitude! » a déclaré El Hadj Sarr.



Il faut noter qu’entre lui et Moustapha Gaye, la relation n’était pas au beau fixe ces derniers temps. Avec les amateurs de la balle orange, ce n’est plus le grand amour. Pour avoir gifler Ramata Daou lors de l’AfroBasket 2015, attaquer Fatou Pouye pour ne pas respecter les consignes à Kigali et failli s’en prendre physiquement à un supporter, le technicien serait sous la menace d’une suspension de la FIBA ont informé nos confrères du journal Le Quotidien.



L’instance va ouvrir une enquête sur le comportement du coach des Lionnes, suite à son attitude lors de la demi-finale face au Cameroun, a été ouverte par la Fiba informe notre source.



La fédération sénégalaise serait d’ailleurs au courant de cette information et pourrait d’ailleurs écoper d’une amende. Serait-ce d’ailleurs la raison de la surprenante démission de Tapha ? Lui qui affirmait à son retour de Dakar « ne jamais abandonner » contrairement à la déclaration de Cierra Dillard le reprochant d’avoir abandonné l’équipe en pleine finale ! Il faut dire que cette dernière campagne a été éprouvante pour le technicien qui a eu du mal à contenir ses émotions. S’il affirme dans ses différentes sorties que l’AfroBasket 2011 est son pire souvenir, celui de 2023 a mis un terme à son ère.



Nation la plus titrée de l’AfroBasket féminin, le Sénégal est présent sur 24 podiums sur 26 possibles. Toutefois, l’équipe nationale court derrière le trophée continental depuis 2015 et semble toujours se heurter au mur nigérian ou encore se faire peur avec les nations montantes comme le Mali, le Mozambique, l’Ouganda, l’Egypte… En plus de trouver un autre directeur technique national, il faudra aussi se pencher sur le profil du sélectionneur de l’équipe nationale.



Moustapha Gaye avait réglé une partie du problème avec cette déclaration sur la rts1. « Le problème, ce n’est pas Cheikh Sarr, ce n’est pas Moustapha Gaye, c’est l’instabilité qu’il y a sur le banc. Je l’ai dit il y a quelques années dans un panel de l’ANPS. Il faut qu’on arrive à faire un stop-programme dans la durée. Avec n’importe quel staff, qu’on choisisse et qu’on donne le temps. »



Cheikh Sarr en contrat avec le Rwanda ou il s’occupe du basket masculin et féminin, Moustapha Gaye qui quitte le navire, qui va-t-on confier la continuité du travail commence à Kigali ? Qui pour durer sur le banc des Lionnes ? La fédération devra bientôt sortir de son grand mutisme !



Wiwsport