Basket : Le nouveau Ministre des Sports, Yankhoba Diattara a réhabilité le président Baba Tandian

BabaTandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, retrouve Maruis Ndiaye, avec les honneurs dûs à son rang malgré la fausse note de Babacar Ndiaye qui ne lui a pas offert un fanion. Son successeur a préféré en offrir à Serigne Mboup, qui l’avait porté à la tête de la fédération.



Mais, cette invitation du Ministre Diattara est appréciée par Baba Tandian, comme un début de solution aux nombreux problèmes qui enfoncent le basket sénégalais dans la nasse. Aussi, promet-il au Ministre d'apporter son concours dans sa volonté de redresser et de stabiliser cette discipline, qui bat de l'aile sur le plan international depuis 5 ans.



Et, Baba Tandian de se rappeler les finales de la Coupe du Sénégal, qui étaient une véritable fête du basket national. Elles se tenaient le plus souvent à guichets fermés. Contrairement à ce qui s'est passé hier, au Stade Maruis Ndiaye, où l'institution du Roi et de la Reine a été zappée au grand dam des acteurs. Le stade, constate-t-on, peinait à se remplir malgré la présence du 12e Gaïndé dans la tribune centrale et les multitudes d’invitations distribuées.