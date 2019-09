Basket-Mondial : troisième défaite de suite pour les Lions

Troisième défaite en trois sorties pour le Sénégal à la Coupe du Monde FIBA 2019, se jouant en Chine. Les Lions se sont à nouveau inclinés ce jeudi face au Canada (82-60), lors de leur dernier match dans la poule H.



Ils ont en effet bien démarré la partie grâce à un Mouhamad Faye en forme (12 points au premier quart-temps), et menaient les débats 22-11. Mais le Canada s’est réveillé par la suite, rattrapant son retard d’abord (33-32 à la pause), avant de dérouler en seconde période. Dominés sur tous les plans, les joueurs Sénégalais ne pouvaient que constater la montée en puissance des Canadiens (59-46 au 3e quart-temps) qui ont maîtrisé le jeu et ont fini par s’imposer au finish (82-60).



Déjà éliminé, le Sénégal sort par la petite porte. Les partenaires de Maurice Ndour ne réussiront pas cette fois à rééditer l’exploit de l’édition de 2014 en Espagne où ils avaient gagné un match qui leur avaient permis de sortir du premier tour.



Source Igfm.

