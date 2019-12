Basket: Tapha Gaye nouveau DTN, Cheikh Sarr et Maguette Diop démis de leurs fonctions

Moustapha Gaye, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale masculine a été ’’pressenti’’ au poste de Directeur technique national (DTN) par la Fédération sénégalaise de la discipline réunie ce mardi, a appris l’APS de source fédérale.



’’ La Fédération sénégalaise de basket informe que Moustapha Gaye a été pressenti au poste de directeur technique national, en remplacement de Magatte Diop qui occupait le poste depuis 2015 ’’, indique un communiqué de la FSBB.



Dans ce sens, l’instance dirigeante du basket sénégalais a saisi le ministère des Sports pour le proposer à ce poste, poursuit le communiqué.



Moustapha Gaye a occupé plusieurs postes dans le basket national dont celui de sélectionneur national des Lions à la Coupe du monde de basket (31 août au 15 septembre en Chine).



Autre décision prise lors de cette rencontre de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), il a été décidé de mettre fin aux fonctions de Cheikh Sarr sélectionneur de l’équipe nationale féminine, ’’après évaluation’’.



Sarr a été remplacé à la tête de la sélection féminine pour n’avoir pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés à savoir la victoire à l’Afrobasket féminin (10 au 18 août) et la qualification au Tournoi de qualification olympique (TQO), explique la même source.





