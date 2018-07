Basket-Tournoi de Dakar : Après la Centrafrique, le Sénégal bat la Côte d'Ivoire

Les Lions viennent de remporter leur deuxième match au Tournoi de Dakar. Après la Centrafrique hier (91 à 82), le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire, 66 à 61.



Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers feront face aux Mozambicains dans le cadre de la 3ème et dernière fenêtre (journée) dudit tournoi qui se tient du 29 juin au 1 juillet 2018 au Stadium Marius Ndiaye.



Ce, après la phase aller jouée en février dernier à Maputo (Mozambique) et remporté par les Lions.



L'objectif du Sénégal est de remporter ses trois matchs pour une qualification au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde Fiba Chine (13 août-15 septembre 2019).









