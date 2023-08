Basket /Tournoi de qualification préolympique : le Sénégal rate sa finale et s’incline 74-80 devant le Cameroun Enchainant des victoires en Basket depuis le début du tournoi de qualification préolympique, le Sénégal a raté sa finale pour s’incliner 74-80 devant le Cameroun

L’équipe nationale masculine de basket du Sénégal a perdu, dimanche, contre celle du Cameroun (74-80), en finale du tournoi de qualification pré-olympique de la zone Afrique ; nous informe l’APS.



Ainsi c’est le Cameroun qui va représenter l’Afrique au tournoi de qualification olympique FIBA, prévu en juillet 2024, avec quatre autres équipes asiatique, européenne et américaine.



Les tournois de qualification préolympique concernent 38 équipes qui ne sont pas encore qualifiées pour les Jeux olympiques, dont huit en Afrique et 16 en Europe.



Huit autres équipes du continent américain et huit sélections asiatiques devront passer par les tournois de préqualification olympique pour obtenir un ticket pour les JO de Paris 2024, selon toujours l’APS



