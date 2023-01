Basket-ball-NBA : les spurs résilient le contrat de Gorgui Sy Dieng

En effet, le joueur international sénégalais vient d’être libéré par les Spurs pour laisser de la place dans l’équipe alors que le club a échangé Noah Vonleh avec les Celtics selon Adrian Wojnarowski. Suite à cette terrible nouvelle, le pivot passé par Minnesota, Atlanta et Memphis se retrouve ainsi sans club.



Fin mars 2021, les San Antonio Spurs avaient signé le pivot Gorgui Dieng, ajoutant un vétéran de neuf ans à la ligne de front après le départ de LaMarcus Aldridge.



Dieng , avait été libéré par Memphis une semaine auparavant après avoir enregistré une moyenne de 7,9 points, 4,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 22 matchs cette saison. Aldridge avait réalisé une moyenne de 19,5 points et 8,0 rebonds en 5½ saisons pour les Spurs avant qu'ils ne retirent le joueur de 35 ans de la rotation.



Sud quotidien