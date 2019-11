Basket préliminaires TQO : les Lionnes dominent le Mali Les Lionnes du Sénégal font le carton plein dans le groupe A au Tournoi de Maputo, comptant pour les préliminaires des JO 2020, après avoir dominé le Mali (58-53) ce samedi. Elles terminent leaders du groupe en attendant les demi-finales demain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Bien entrées dans la partie les Lionnes ont logiquement dominé le premier quart-temps (15-09), mais les Maliennes n’ont pas voulu se faire distancer, et ont réduit l’écart par la suite (28-24 à la pause).

Porté par Mame Marie Sy (15 points) et Ndeye Fatou Ndiaye (10 points), le Sénégal a maintenu son avance face aux Maliennes dans le 3e quart-temps. Les dix dernières minutes ont bien été gérées avec le manque de réaction des Aigles, qui ont attendu les derniers instants pour faire le forcing, mais c’était trop tard : score finale 58-53. Les Lionnes terminent leaders du groupe et croiseront le perdant du duel Mozambique/Nigeria.



basketsenegal



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos