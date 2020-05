Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bass Niang de la bijouterie "Parure d'Or" rappelé à Dieu ! Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mai 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)| La mort violente est foudroyante. Elle frappe tel un ouragan que rien ne laisse présager. Le caractère absurde de ce drame plonge les proches de la victime dans un état de colère, d'injustice et d'inachevé. Il est d'ailleurs plus juste de parler de " reconnaître " que d' " accepter" lorsqu'on fait référence à une telle tragédie.



Dans la tête des endeuillés, les questions se bousculent : Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Autant d'interrogations, d'autant plus douloureuses qu'elles demeurent sans réponse.



Dakarposte a appris que l'une des pièces maîtresses de la célèbre bijouterie "Parure d'Or" en l'occurrence Bass Niang a finalement tiré sa révérence.

Malade depuis quelques jours, le sympathique mais très discret Bass Niang est décédé dans la nuit du samedi 9 Mai 2020.

Dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à toute sa famille éplorée. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!



