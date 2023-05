Bassirou Diomaye Faye alerte: « Il m’est revenu que des individus habillés en policiers… »

« Il m’est revenu que des individus habillés aux uniformes de la Police nationale, se sont rendus à mon domicile, ce mercredi 03 mai 2023 et ont pris des photos de mon domicile sans en informer au préalable ni en préciser l’usage.



Prenant l’opinion publique nationale et internationale à témoin, j’interpelle les plus hautes autorités de la Police nationale afin qu’elles endossent ou dégagent leur responsabilité sur ces violations et actes d’intimidation exercés sur ma famille » .