Bassirou Diomaye Faye élu : Le Caucus des Femmes Leaders du Sénégal félicite mais aussi regrette… Le Caucus des femmes leaders a adressé ses félicitations au Président de la République, Bassitou Diomaye Diakhar Faye, suite à son accession à la magistrature suprême de notre pays Le Caucus salue la nomination de Monsieur Ousmane Sonko au poste de Premier Ministre, et félicite l'ensemble des membres du gouvernement particulièrement les femmes, mais….

Le Caucus dit avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la formation du nouveau gouvernement mais exprime sa déception par rapport à la faible représentation des femmes. Car 2012 à 2024, le Caucus dit avoir contribué à toutes les élections (Présidentielles, législatives et locales), soit à travers des actions de renforcement de capacité ou la production de documents pour une meilleure représentation des femmes dans les sphères de décision.



Le communiqué indique qu’en 2019 le Caucus a fait un document « Quel Président pour la famille sénégalaise » qui avait été accepté et validé par tous les candidats. Pour l'élection présidentielle de 2024, le Caucus est allé à la rencontre des candidats pour qu'ils s'engagent à intégrer les points suivants dans leurs programmes:



- Le Ticket Présidentiel, avec une femme vice-présidente.

- La nomination au moins de 30% de femmes dans le futur gouvernement et dans les postes de Direction, de PCA, etc.



Selon toujours le communiqué, une étude menée par le Caucus en 2022 sur la participation politique des femmes a montré que de 1978 à 2021 la présence des femmes dans le gouvernement a eu une évolution en dents de scie, mais après l'an 2000, a même atteint des pics de 30 à 33%.



« Depuis plus de 24 ans, c'est pour la première fois que le taux de représentation est descendu à un niveau aussi bas avec seulement 13%. Cette rupture est aux antipodes des espérances des femmes qui représentent la moitié de la population, c'est pourquoi pour le Caucus, il est inconcevable d'accepter une telle régression », soulignet ces femmes leaders.

Le Caucus fait appel aux autorités et à toutes les personnes favorables à élever la voix pour redresser cette situation, conclut le document.



