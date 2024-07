Bassirou Diomaye Faye et la Première dame accueillis par Emmanuel Macron, à l’Élysée; pour les JO de Paris 2024

Les Jeux olympiques et paralympiques Paris-2024 ont officiellement été lancés, ce vendredi 26 juillet, sur la Seine. En marge de cette cérémonie marquée par la participation de plusieurs stars internationales et le défilé des différentes délégations olympiques venues des quatre coins du monde, plus de 80 chefs d’État et de gouvernement, dont le président de la République Bassirou Diomaye Faye et la Première dame Absa Faye, ont été accueillis à l’Élysée par Emmanuel et Brigitte Macron.



Accueil à l’Élysée par Emmanuel Macron



Invité par son homologue français Emmanuel Macron et le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu avec tous les honneurs à l’Élysée. Cette rencontre marque une étape importante dans les relations bilatérales entre la France et le Sénégal, renforçant les liens de coopération.



La Cérémonie d’Ouverture des JO de Paris 2024



La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, a eu lieu sur la Seine, offrant un spectacle grandiose, avec la participation de nombreuses stars internationales et le défilé des délégations olympiques venues du monde entier. Cet événement marque le début des compétitions, qui vont rassembler des athlètes du monde entier, dans un esprit de paix et d’amitié.



Le Sommet « Sport4SD » et le Plaidoyer contre le racisme



Hier, jeudi 25 juillet, le Président Faye a participé au sommet « Sport4SD », qui scelle l’accord de Paris pour le sport et le développement durable. Lors de son discours, le chef de l’État sénégalais a lancé un plaidoyer passionné contre le racisme et la discrimination raciale dans le sport, qualifiant ces phénomènes de « fléau insupportable ». Il a insisté sur l'importance de promouvoir l'inclusion et l'égalité dans toutes les disciplines sportives.



La participation de Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 et au sommet « Sport4SD », souligne l'engagement du Sénégal pour un développement durable et une lutte continue contre le racisme. Cet événement est un pas en avant significatif, pour renforcer les valeurs d’inclusion, de respect et de solidarité, à travers le sport.







