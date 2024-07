Bassirou Diomaye Faye, président de la République : «Il nous faut changer les règles du jeu»

Ce Sommet qui s’inscrit dans la continuité du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, et la perspective du Sommet de l’Avenir en septembre prochain à New York, nous interpelle sur l’urgence d’œuvrer de façon plus résolue, à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)

Inspirée par l’idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil des consciences sur les iniquités persistantes d’un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu

Je pense à l’évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et autres flux financiers illicites, qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette, ainsi qu’au système de notation biaisé sur l’évaluation du risque, concernant l’Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l’étranger de sources d’énergie fossile, y compris le gaz, alors qu’ils continuent d’utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l’architecture de la gouvernance politique, économique et financière mondiales, héritées de la seconde guerre mondiale, dont la composition des organes et les processus décisionnels ne reflètent plus les réalités de notre temps

à maintes reprises et à juste titre, le Secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d’un système international obsolète et non inclusif. A l’évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité, crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives

La mutation du Groupe des BRICS en un Sud global plus large, montre à quel point le système international est contesté, et combien il urge de le réformer, pour le rendre plus inclusif, plus juste et plus transparent, dans l’intérêt bien compris de tous. La réforme est possible, si nous y mettons la volonté politique nécessaire