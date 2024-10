Bassirou Diomaye Faye reste ferme sur la suspension des activités minières Les populations riveraines invitées à collaborer avec les FDS Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exhorté vendredi les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité à veiller à l’application stricte de la suspension des activités minières dans un rayon de 500 mètres autour de la Falémé, située dans la région de Kédougou. Les populations riveraines sont invitées à collaborer avec les FDS

Surveillance de l’interdiction des activités minières et de l’orpaillage clandestin



Lors de sa visite au village de Sansamba, dans le département de Saraya, Bassirou Diomaye Faye a supervisé la mise en œuvre du décret visant à interdire les opérations minières et l’orpaillage clandestin dans la région. « Il était nécessaire de venir sur le terrain constater l’application du décret et rappeler aux autorités déconcentrées et aux forces de défense et de sécurité leur responsabilité de maintenir cette mesure jusqu’en juin 2027 », a-t-il déclaré.



Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de faire preuve de fermeté pour garantir l’application du décret. Sous l’autorité de Mariama Traoré, gouverneure de la région, les délimitations des zones interdites ont été finalisées.



Dialogue et coopération régionale autour de la Falémé



Bassirou Diomaye Faye était accompagné de la gouverneure de Kédougou, du préfet de Saraya, Babacar Diagne, ainsi que des forces de défense et de sécurité. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi du décret adopté le 18 juillet 2024 par le Conseil des ministres, interdisant toute activité minière dans la zone de la Falémé et l’octroi de nouveaux permis d’exploitation. Le 2 août 2024, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, avait également annoncé l’interdiction des activités minières pour trois ans dans les zones tampons autour de la rivière.



Un cadre de concertation pour la dépollution de la Falémé, un affluent essentiel du fleuve Sénégal marquant la frontière entre le Sénégal et le Mali, a été lancé le 7 août 2024 à Kidira, dans la région de Tambacounda.



Appel à la collaboration locale contre la pollution



Lors de sa rencontre avec les populations de Saraya, Bassirou Diomaye Faye a appelé à une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre la pollution de la Falémé. « C’est une question vitale. Cette eau que nous buvons est gravement contaminée par du cyanure, du mercure et d’autres substances, en plus de la dégradation de l’environnement et de la biodiversité », a-t-il déploré.



Le président s’est montré préoccupé par l’impact de l’orpaillage clandestin sur l’écosystème de la rivière. « Partout où l’on trouve des activités d’orpaillage, les écosystèmes sont détruits, mettant en danger nos projets d’agriculture irriguée », a-t-il ajouté.



Audit des permis d’exploitation et coopération régionale



Le président Faye a également demandé à l'Inspection générale d’État (IGE) de réaliser un audit approfondi des permis d’exploitation semi-mécanisés et des titres miniers. Il a indiqué que les ministères des Mines et de l’Environnement menaient déjà des investigations à cet effet.



Évoquant l’importance historique et économique de la Falémé pour plus de trente villages riverains, il a rappelé le rôle central de la rivière dans les activités agricoles et maraîchères locales. Par ailleurs, il a annoncé que des discussions sont en cours avec le Mali et la Guinée pour mettre en place des dispositifs environnementaux et sociaux appropriés.



Suite de la tournée à Khossanto



Le président de la République est attendu ce samedi dans la commune de Khossanto pour visiter le site d’exploitation de Sored Mine, marquant une étape clé de sa tournée dans la région.



Avec l'APS

