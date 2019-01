Bassirou Faye, Fallou Sène : Les étudiants réclament toujours justice

Dix-huit ans après la mort de l'étudiant Balla Gaye à l'université Cheikh Anta Diop (Ucad), ses camarades de Dakar ont encore tenu, ce jeudi, une manifestation pour honorer sa mémoire. Les étudiants ont profité de l'occasion pour réclamer justice pour deux d'entre eux tombés sous le coup des balles des forces de l'ordre.



"Nous demandons que justice soit faite, parce que, pour nous, tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse déclencher les procès concernant la mort de Bassirou Faye et de Fallou Sène. Nous avons rencontré, au palais, le président Macky Sall qui nous a promis que justice sera faite. Il est venu à l'Ucad et nous a répété les mêmes promesses. Aujourd'hui, ce sont les étudiants du Sénégal qui réclament justice sur ces dossiers", a déclaré Jean-Pierre Mendy, par ailleurs Président de la Commission sociale (Pcs) de la faculté de Droit.



"La douleur nous habite toujours, parce que les causes pour lesquelles le camarade Balla Gaye est tombé au front restent encore. Nous commémorons son décès parce que cette journée, c'est la Journée des martyrs. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger, partager la douleur, être en communion et faire des prières pour nos chers défunts qui sont morts pour la cause estudiantine".



Les étudiants ont profité de cette journée de commémoration pour lancer un appel : "Halte à la tuerie des étudiants !"



Évoquant la question des bourses, Jean-Pierre Mendy reconnaît qu'il arrive des fois où l'État paye à temps et même avant le délai. "Il y a aussi des périodes où le paiement des bourses n'est pas respecté. Il y a aussi beaucoup d'omissions parce que beaucoup d'étudiants ne parviennent pas à percevoir leurs bourses. Il y a des malversations que nous notons ; beaucoup d'étudiants ont perdu leurs bourses, alors qu'il y a des conditions strictes qui ont été posées pour que l'étudiant puisse avoir sa bourse. Ce qui est grave", dit-il.











