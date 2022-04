Bataille de Dakar: Bamba Fall promet la capitale à Macky Sall

Le maire de la Médina, également ministre-conseiller à la présidence de la République, Bamba Fall, l’a encore claquée. C’était à l’occasion d’un dîner de gala organisé en son honneur, au centre culturel Douta Seck, dans la soirée du mardi 29 mars dernier.



Connu pour son franc-parler, mentionne "Le Témoin", l’édile de la Médina, qui a pris le micro en se tenant debout à coté de son désormais collègue, l’également ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence, Seydou Gueye, originaire de la Médina comme lui, a réaffirmé son ancrage dans la mouvance présidentielle et promis, dès ce vendredi, de déposer une première liste impressionnante pour le parrainage de Benno Bokk Yakaar en vue des Législatives du 31 juillet prochain.



Mais comme les bons comptes font les bons amis, le premier magistrat de la commune de Médina a tenu, au cours de cette soirée, à solder les siens avec ses anciens camarades socialistes. « Que les gens ne se méprennent pas. Avant Takhawu Dakar, il y avait bien Benno Bokk Yakaar. Khalifa Sall en personne était dans Benno Bokk Yakaar. Donc, il n’y a pas eu de retour à la case départ. Nous avons toujours été dans Benno Bokk Yakaar. Et comme l’a dit Seydou (Ndlr, le ministre conseiller Seydou Guèye), le Président Macky Sall aime la Médina. Il ne nous a jamais forcés à rien. J’ai appelé hier le mouvement Nouvelle vision et je vais en faire de même pour les autres mouvements. Quand je les ai écoutés, j’étais dans tous mes états.



Le Président aide beaucoup la Médina. Il nous renforce dans notre politique pour les écoles, les lycées, les terrains sans, demander aucune contrepartie. Quand quelqu’un qui dispose de tous les pouvoirs vous met ainsi à l’aise, nous nous devons d’avoir une autre posture vis-à-vis de lui. Je ne suis pas candidat député mais je veux que la Médina ait des députés. Mes partisans, sympathisants et moi, allons tout mettre en œuvre pour conforter le Président Macky Sall. Je parle de mes sympathisants parce qu’il y a des gens qui ne nous souhaitent rien de bon. Ces gens ne voulaient même pas qu’on soit maire de Médina ou que la Médina ait un poste d’adjoint au maire de Dakar. Avec ces gens-là, je ne peux rien envisager », a martelé Bamba Fall sur un ton de désolation.



A l’endroit de son désormais mentor, par contre, le maire de la Médina a été tout miel. « L’autre (Ndlr, le président de la République), il a gagné son pouvoir tout seul et nous déroule le tapis rouge. Nous ne serons pas en reste alors pour lui rendre l’ascenseur. J’ai déjà commencé la collecte et, dès ce vendredi, je vais mettre à la disposition du Président un nombre impressionnant de parrains. Nous ne pouvons pas lui rendre tout le bien qu’il a fait pour nous, mais nous allons essayer de lui rendre l’ascenseur dans la mesure du possible. Le Président ne m’a rien demandé pour le parrainage. Il s’agit de mon initiative personnelle, en reconnaissance de tout ce qu’il a fait pour moi et ma commune. Avec l’apport de nos camarades Cheikh Bâ et Seydou Guèye, nous allons montrer que Médina compte et pèse dans la ville de Dakar », a-t-il déclaré.



Pour terminer, le maire de Médina et ancien compagnon de Bougane Guèye Dany, a soutenu qu’avec ses nouveaux alliés, ils iront à la reconquête de Dakar tombée dans l’escarcelle de Yewwi Askan wi et dont le premier magistrat est son ancien camarade de parti, Barthélémy Dias. « Avec la même détermination qui nous a permis de reconquérir notre commune, nous allons tous ensemble reprendre la capitale Dakar », a promis Bamba Fall.