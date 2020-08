Bataille de l'électricité entre la CES et la Senelec - Une décharge qui coûte 47 milliards F CFA, mais... La Compagnie d'Electricité du Sénégal accuse la Société Nationale (Senelec) qui lui doit la rondelette somme de 47 milliards de nos francs. Une dette qui n'a pas encore été soldée, malgré les facturations et les rappels.

La Centrale à charbon de Bargny a fourni à la Senelec 400.000 Mégawatts, mais, jusqu'à présent, la Société nationale d'électricité du Sénégal refuse de payer.



Entre octobre et juillet 2019, Pape Demba Bitèye doit 17 milliards de F CFA à sa bienfaitrice. De novembre 2019 à fin juillet 2020, la Centrale lui a envoyé environ 30 milliards de facturation, ce qui fait un total de 47 milliards F CFA, renseigne Source A.



La Ces estime qu'elle a un devoir de démontrer qu'elle est en mesure de produire de l'énergie pour le pays. La Centrale thermique de Bargny est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest et est la seule qui fonctionne au charbon. "Nous sommes conscients que la Senelec veut déstabiliser la Senelec car elle ne veut pas payer ce qu'elle doit", lit-on dans Direct News.







