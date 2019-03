Bataille de succession à l’Apr: Amadou Bâ vs Harouna Dia, la guerre a commencé Alors que Macky Sall n’a pas encore entamé son second mandat, la guerre de positionnement à l’Apr ferait rage pour la succession de l’actuel Président.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 13:34

Selon L’Exclusif, entre le Ministre des Finances Amadou Bâ et Harouna Dia, ce proche de Macky Sall dont on dit qu’il aurait financé en partie, sa campagne électorale en 2012, l’on se regarde désormais en chiens de faïence.



Selon le journal, des manœuvres seraient déjà entamées, et les deux hommes ne cachent plus, désormais, leurs ambitions. Considéré comme l’argentier de l’Apr, Harouna Dia attendrait un retour sur investissement, alors que Amadou Bâ que l’on dit proche de la Première Dame, compterait sur cette relation pour coiffer au poteau les potentiels prétendants. Lui, l’argentier de l’Etat compte également capitaliser sur la victoire de Macky Sall à Dakar, pour se positionner.

