Bataille rangée aux Hlm1 : Taximen et habitants se crêpent le chignon

Mercredi 31 Juillet 2019

La cohabitation entre taximen, laveurs de voitures et habitants du quartier des Hlm1 est souvent très compliquée. Il en témoigne la bataille rangée qui a opposé les taximen aux habitants.



D’après les témoins de la scène, un taximan ayant heurté un enfant à côté du terrain du quartier a montré sa frustration. Il a sorti un gourdin de son taxi pour en découdre avec un jeune qui l’interpellait sur son geste.



C’est ainsi, l’accrochage entre ces deux groupes a commencé. Mais, les chauffeurs de taxi, interpellés, trouvent que cette haine entre eux et les riverains date de longtemps. Ces habitants, regrettent-ils, refusent de les accepter dans la zone.



Mais, les habitants du quartier des Hlm1 demandent aux autorités de faire quitter les chauffeurs de taxi qui occupent injustement, un de leurs espaces.



Leral





