Batailles électorales en vue : Taxawu Senegaal de Khalifa Sall s’allie à la LD Debout Le parti de Khalifa Sall s’est allié à la LD Debout pour des futures batailles électorales. Les deux partis se sont rencontrés au siège de Taxawu Senegaal pour bâtir une alliance.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir évoqué les liens politiques qui existent entre leurs organisations, les deux délégations ont échangé sur la nécessité de mettre en place une plateforme politique ouverte à toutes les forces progressistes et patriotiques pour construire et proposer aux Sénégalais une véritable alternative basée sur les valeurs de justice, de liberté et de démocratie.



D’après Rewmi, c’est dans cette perspective que les deux délégations ont abouti à une large convergence de vues.



Avec cette alliance qui se noue, elles ont convenu de se retrouver de façon périodique pour approfondir cette convergence et poursuivre leurs efforts pour la construction de la dynamique énoncée.



