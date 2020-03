Bateau Aline Sitoe Diatta : le couple français testé négatif, le personnel du navire et les passagers libérés Les tests sur le couple français qui avait embarqué, hier, à bord du navire Aline Sitoe Diatta et dont le mari avait présenté des signes inquiétants, a été testé négatif, selon les résultats de l’Institut Pasteur publiés aujourd’hui, rapporte la Rfm. Ainsi, les passagers et le personnel, qui étaient mis en quarantaine, ont été libérés. Un autre ressortissant français a également fait l’objet de prélèvements, hier, et les résultats sont attendus ce mardi.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mars 2020 à 12:20



