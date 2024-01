Bâtiments intelligents: Sablux réinvente la ville de Dakar

Spécialisée dans les métiers de l’immobilier, Sablux est une entreprise 100% sénégalaise. Au cours d’un déjeuner de presse, les grands professionnels de l’immobilier qui dirigent cette fierté sénégalaise, ont présenté leurs différents projets et réalisations au Sénégal et dans la sous-région.



D'après "Le Témoin", ce fut un menu pas comme les autres : Une projection de film dans lequel défilent des bâtiments intelligents « Smart building », des immeubles futuristes aux façades en verre, de belles villas de luxe, des jardins paysagers, des centres commerciaux ultramodernes, etc.



Au cours de cette immersion visuelle, mentionne le journal, on se croyait tantôt dans un coin de Dubaï (Emirats Unis), tantôt dans un recoin de New-York (Usa), tantôt dans une ville européenne. "Ndékétéyo", on était bel et bien dans de différents quartiers résidentiels et populaires de Dakar, tels que le Point-E, les Almadies, Sacré-Cœur, Sicap Liberté, Dakar-Plateau, etc., où Sablux a construit des immeubles imposants, qui font la fierté de notre capitale en matière d’architecture moderne.



« Notre mission, c’est de bâtir des cadres de vie innovants et écologiques, en donnant une expérience unique à nos clients et partenaires par le respect permanent de nos engagements. D’ailleurs, notre expertise sénégalaise a été exportée dans plusieurs capitales africaines où notre multinationale sénégalaise Sablux a réalisé de grands projets immobiliers, a fait savoir le Directeur général de Sablux Souleymane Diallo, entouré de ses brillants proches collaborateurs à l’expertise avérée.



En 15 ans d’existence, Sablux est en train de réinventer Dakar, avec de belles infrastructures immobilières à magnifier .»