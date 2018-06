Battue et violée au Sénégal: L'Italie offre à une Sénégalaise le statut de "réfugiée pour violence sexuelle"

Mardi 5 Juin 2018

L’Italie vient d’accorder l’asile à une Sénégalaise qui aurait fui le Sénégal, en 2016, pour échapper à la furie de son ex-mari. Ce dernier la battait et la violait tous les soirs, selon son récit.



Dans un premier temps, renseigne Voxpopuli, qui donne l’information, sa requête a été rejetée. Mais le juge de la Cour civile de Rome, en charge du dossier, finira par lui accorder le statut de réfugiée, le 12 mai dernier.



Le journal, reprenant des médias italiens, rapporte que la dame est dakaroise, orpheline de parents qu’elle n’avait jamais connus et, est de confession musulmane.

